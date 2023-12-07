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婦縱火燒古董偉士牌抓到了 她辯：不知道為何要這樣
新北市林口派出所對面一處露天公有停車場，今天清晨兩輛貨車被火吞噬，其中貨車車斗一輛要價80萬的古董偉士牌，也遭殃燒毀，初估車損約300萬。林口警方調閱監視器畫面，於今天上午10時許，在新北市板橋區一處公園帶回婦人查辦，她辯稱不知道為何要點火，警詢後依法究辦。
據了解，吳姓婦人（62歲）住在新北市林口區中正路92號對面一處停車場附近。今天凌晨5時43分左右，她獨自外出來到停車場空地，不久便點燃紙箱，旋即她拿起走向兩輛貨車後邊棄置。
沒想到這一個棄置動做，引起瞬間大火吞噬兩輛貨車及一輛古董偉士牌，初估車損約300萬元。案經林口警方調閱監視器畫面，鎖定吳婦涉案，於今天上午10時許，循線在離吳婦住處12公里的板橋四維公園找到。
面對警方詢問有無點火，吳婦坦承不韙，警問為何要點火，吳婦則辯稱「不知道為何要這樣？」帶回派出所偵辦，警詢後將依公共危險罪嫌送辦。
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