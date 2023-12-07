28歲校護通勤為閃左轉車輛 衝入稻田傷重不治
花蓮大漢技術學院28歲胡姓女校護，今天開車上班行經中央路一段路口，為閃避左轉車輛，偏離車道衝進稻田、撞上樹木，傷重不治。校方得知消息感到訝異，將啟動撫卹，協助家屬。
胡姓駕駛為新城鄉大漢技術學院校護，今天上午從卓溪鄉家中出發，通勤逾90公里路程，8時許沿著吉安鄉中央路一段南往北方向直行，行經稻香路口時，為閃避一台左轉自小客車，車輛向右偏向駛入路外稻田並撞擊樹木，胡女傷勢嚴重，經慈濟醫院急救，仍於上午9時16分宣告死亡。
警方初步調查，左轉車輛38歲李姓女駕駛及胡女都有合格駕照、且沒酒駕，事故原因仍待釐清。
大漢技術學院主秘邱天佑今天接受中央社電話採訪指出，胡女去年9月才報到，表現良好，不確定胡女是否住在卓溪鄉每天開車通勤，確實偶爾上班會遲到。
邱天佑說，得知意外消息感到很訝異，會與家屬取得聯繫，並啟動撫卹機制，全力協助家屬後續喪葬等需求。
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