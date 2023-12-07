校護開車上班閃避左轉車 高速撞入農田傷重不治

花蓮28歲胡姓女子今天開車至新城鄉上班，行經吉安鄉中央路一段與稻香路口時，為閃避對向左轉車加上疑似車速過快，不慎往右偏整輛車撞進農田裡，並自撞樹木。撞擊力道大造成胡女頭部嚴重撞擊、顱內出血，當場失去心跳呼吸，警消緊急送醫急救後，仍宣告不治，車禍原因由警方釐清。

根據目擊民眾指出，今天上午約8時左右，胡姓女子駕駛一輛轎車，沿著吉安鄉中央路一段南往北方向直行，在稻香路口發現對向李姓女子開車要左轉，為了避免撞上，胡女的方向盤往右偏，高速衝入路旁的農田，並撞擊到農田內的樹木。

警消接獲民眾報案後，立即趕往現場處理，發現胡女頭部及胸部遭到嚴重撞擊，安全氣囊爆開，並受困在變形的駕駛座上。緊急用破壞器材拆除駕駛座的車門將她救出，發現當場失去心跳呼吸，緊急送往慈濟醫院急救，仍於上午9時16分宣告死亡。

據了解，胡女是一名校護，家住卓溪鄉，今天開車至新城鄉大漢技術學院上班，沒想到在吉安鄉中央路一段與稻香路口，撞見對向李女載小孩上學左轉的車輛，為了閃避，胡女衝入農田並自撞樹木，而李姓女子及小孩沒有受傷。

警方先為李女酒測，沒有酒後駕車，持有合格的駕照，帶回稻香派出所調查；送醫急救的胡姓女子，在慈濟醫院急救約1小時後，仍宣告不治，經醫院抽血酒測，酒測值為零，並有合格的駕照。