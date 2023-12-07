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婦停車場燒東西害火吞3車 80萬骨董偉士牌毀了警追人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口派出所對面一處露天公有停車場，今天清晨兩輛貨車被火吞噬，其中一輛貨車車斗要價80萬的古偉士牌也遭殃燒毀。車主指控是遭人縱火，林口警方調閱監視器畫面，鎖定一婦人涉嫌正循線追捕中。

據了解，賴姓男子（52歲）將兩輛公司貨車停放在新北市林口區中正路92號對面一處露天停車場。今天清晨5時45分左右其中一輛貨車車底冒出火煙，瞬間火勢竄燒，波及兩輛貨車及一輛要價80萬元的古董偉士牌大型重機，造成現場3車遭一片火海吞噬，初估財損約300萬。

新北市消防局獲報出動10輛各式搶救車輛、20名消防員趕抵布水線灌救，火勢於6時10分左右撲滅，所幸現場無人受傷，起火原因待查。事後賴男自行調閱監視器畫面，發現於起火前約5分鐘，有一名年約50歲的婦人經過，不久便竄出火煙。

警方受理調查監視器畫面，確認案發前有一名婦人在車輛附近燃燒物品，隨後還把燃燒物棄置車輛後方，導致2輛小貨車被火燒毀，警方目前已掌握婦人身分，將儘速緝捕到案，釐清事實及犯案動機後，將依公共危險罪偵辦。

新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。圖／民眾提供
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。圖／民眾提供
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。圖／民眾提供
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。圖／民眾提供
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
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新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區一名婦人在中正路一處露天停車燒東西，還將燃燒物棄置貨車車斗，導致現場3車燒毀損失300萬，警追查中。記者曾伯愷／翻攝
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監視器 林口

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