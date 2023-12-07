苗縣獅潭大貨車翻覆起火波及小貨車 幸未釀傷亡
苗栗縣獅潭鄉山區一處產業道路，1輛大貨車疑似零件故障，引擎突然熄火，車輛往後滑行翻覆，導致油料外洩引燃火勢，過程中波及後方1輛小貨車，所幸無人傷亡。
苗栗縣消防局獅潭消防分隊今天表示，6日上午接獲通報，新店村大東勢橫濱二橋有火燒車事故，立即出動2輛消防水箱車和8名警義消趕往現場，發現大貨車翻覆起火燃燒，消防隊員拉出水線進行灌救，約10分鐘後順利撲滅火勢。
苗栗縣警察局大湖分局獅潭分駐所所長黃國男指出，大貨車疑似車齡老舊，加上不熟悉路況，才會在爬坡路段突然熄火，車輛往後倒退不慎翻覆，還波及後方同行的小貨車，所幸2名駕駛都及時逃出，無人傷亡。
警方呼籲用路人，行駛山區道路，應隨時注意路況，如遇引擎熄火，車輛於上坡倒退時，煞車不容易控制，可立即打低速檔，用引擎煞車，讓車速慢下來，在車上也要備有車用滅火器，才能避免類似意外再次發生。
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