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急去醫院探病父 車騎到沒油沿路借錢不成….她蹲地哭了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上個月28日新北市蘆洲警方協助馬女加油，讓她得以趕赴醫院探視病父。記者曾伯愷／翻攝
上個月28日新北市蘆洲警方協助馬女加油，讓她得以趕赴醫院探視病父。記者曾伯愷／翻攝
馬姓女子上個月28日騎機車趕赴林口長庚醫院探視病父，車騎到蘆洲卻沒有錢加油，她逢人商借不成只好牽車走去。蘆洲警方獲報有女子沿路向人借錢，派員前往隨後在長安街174巷發現蹲地哭泣的馬女，經警詢問了解協助她購買汽油、食物果腹後，讓她騎車離去。

據了解，馬姓女子（53歲）上個月28日晚上9時許，得知91歲老父因心臟積水住院。她匆匆忙忙騎機車出門，準備前往林口長庚醫院探視病父。未料，機車騎經新北市蘆洲區中原路12巷附近發現沒油，她摸摸口袋錢包不見，只得硬著頭皮逢人借錢加油，卻不斷被人拒絕，只好牽機車步行前往醫院。

當晚蘆洲警方獲報，有女子沿路向人討錢，派員趕抵中原路12巷卻不見人影，經沿路查看終於在長安街174巷內發現蹲地哭泣的馬女。警詢問了解馬女因為要前往林口探視生病91歲父親，沒有錢可以加油，才會沿路向人借錢。警聽完後先帶她返回派出所休息，提供泡麵供其果腹，並用寶特瓶前往加油站購買100元汽油供其加入，旋即讓她騎車趕到醫院探視病父。

蘆洲警分局三民所長王明堂呼籲，警察為民服務精神永不停歇，若有需急難協助情形，可撥打110或119請求協助。

上個月28日新北市蘆洲警方協助馬女加油，讓她得以趕赴醫院探視病父。記者曾伯愷／翻攝
上個月28日新北市蘆洲警方協助馬女加油，讓她得以趕赴醫院探視病父。記者曾伯愷／翻攝
上個月28日新北市蘆洲警方協助馬女加油，讓她得以趕赴醫院探視病父。記者曾伯愷／翻攝
上個月28日新北市蘆洲警方協助馬女加油，讓她得以趕赴醫院探視病父。記者曾伯愷／翻攝

林口

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