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與兒租屋處遇火警…單親媽火場外祈禱無果 小四男童送醫搶救後不治
台東市一家冷凍電器行今天下午發生火警，小四男童受困3樓，消防隊員進入屋內搜尋找到男童時已無呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院急救，最後仍宣告急救無效。起火原因警消正進一步調查中。
消防局勤務中心下午1點半獲報，中華路二段冷凍電器行發生火警，隨即出動台東、大豐及特搜分隊及各式消防車輛前往救援，抵達現場時2樓及3樓已竄出濃煙及火苗，立刻拉水線滅火。
火勢很快在30分鐘控制，現場傳出有10歲男童受困3樓，消防人員全副武裝進到火場，一邊灌救，一邊找人，男童母親及冷凍電器行人員緊張的不斷祈禱，祈求男童平安無事。
消防人員在3樓客房內找到男童時，發現男童身上多處燒傷，已沒有呼吸心跳，消防人員把人帶下樓，並緊急送往馬偕醫院急救。經醫院1個小時搶救，仍宣告急救無效。
目擊者陳先生說，約1點半左右就發現冷凍電器行有濃煙，其中2樓煙及火超大，想拿滅火器滅火根本上不去，看到媽媽慌張跑下來，有呼喚小孩但不知道為何小孩往3樓跑。
鄰居表示，媽媽和弟弟是在冷凍電器行租房子住，就讀小四的弟弟今天不舒服跟學校請假沒上學。隔壁麵攤老闆娘說，上午還有看見弟弟來吃麵，想不到就發生這起意外，真的很難過。
據了解，發生火警的冷凍電器行，1樓是辦公室及倉庫，2、3樓則是住處，母子住2樓。至於火警發生原因警消正進一步調查釐清中，男童死因也有待檢警相驗。
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