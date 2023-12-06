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澎湖奎壁山灘岸驚見男屍 身分待釐清

中央社／ 澎湖縣6日電

海巡署第七岸巡隊南北寮安檢所今天在奎壁山灘岸執行搜索時，發現一具男性遺體，由於外觀嚴重腫脹，無法辨識，已交由馬公警方作後續處理，將進一步釐清身分及死因。

第七岸巡隊南北寮安檢所今天11時許在奎壁山灘岸執行搜索時，發現一具男性遺體，由於死亡多日，屍體腫脹，身上衣著也破損不堪，難以辨認身分，岸巡人員已移送馬公警分局處理，警方報請澎湖地檢署檢察官相驗，全案仍待調查釐清。

警方指出，由於澎湖近期並無失蹤人口協尋通報，研判可能是外籍漁工在海上作業時，不慎失足落海，而隨著海流漂至奎壁山岸灘，呼籲民眾家中若有失蹤人口或是落海失聯漁工，儘速通報警方，期能儘快查明死者身分。

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馬公 安檢

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