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中興大學校園內有男陳屍校樹上...晨運民眾嚇壞急報案
今天清晨6時許，有民眾前往中興大學校區內晨運，發現一名男子陳屍在校園內一棵校樹上，警方將遺體移至地面後，發現男子頸部有傷痕，已明顯死亡，男子年近八旬，身上有證件，警方已聯絡家屬、調閱周邊監視器，釐清案發經過，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。
經查，第三警分局在今天清晨6時許，接獲晨運的市民通報，中興大學校區的一棵校樹上，有一名男子陳屍，警方派員到場調查，發現男子已明顯身亡，頸部有傷痕，無其他明顯外傷，身上有證件，年近80歲，現場無外力破壞、打鬥痕跡，經禮儀社將死者移至地面後，送往台中殯儀館，報請檢察官相驗。
警方已聯絡到死者家屬，家屬透露，死者有慢性疾病，全案今將報請檢察官相驗、調閱周邊監視器，以釐清案情。
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