快訊

一年只賣一次！好市多上架「最好喝咖啡豆」 內行人：星巴克創始人之一

配息穩！00919月領1萬所需本金最低 搭這兩檔股利率勝00929

日媒盛讚台北大巨蛋「世界級」！「超高天井」受關注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中興大學校園內有男陳屍校樹上...晨運民眾嚇壞急報案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天清晨6時許，有民眾前往中興大學校區內晨運，發現一名男子陳屍在校園內一棵校樹上，警方將遺體移至地面後，發現男子頸部有傷痕，已明顯死亡，男子年近八旬，身上有證件，警方已聯絡家屬、調閱周邊監視器，釐清案發經過，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，第三警分局在今天清晨6時許，接獲晨運的市民通報，中興大學校區的一棵校樹上，有一名男子陳屍，警方派員到場調查，發現男子已明顯身亡，頸部有傷痕，無其他明顯外傷，身上有證件，年近80歲，現場無外力破壞、打鬥痕跡，經禮儀社將死者移至地面後，送往台中殯儀館，報請檢察官相驗。

警方已聯絡到死者家屬，家屬透露，死者有慢性疾病，全案今將報請檢察官相驗、調閱周邊監視器，以釐清案情。

示意圖／摘自興大網頁
示意圖／摘自興大網頁
今天有晨運民眾在中興大學校園發現一名男子陳屍，警方到場採證，報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
今天有晨運民眾在中興大學校園發現一名男子陳屍，警方到場採證，報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

中興大學

延伸閱讀

中興大學康橋河堤傳男子倒地 警一查屍僵多時身分不明

汐止驚傳雙屍命案 夫妻割喉陳屍浴室…警初步排除外力

南韓一家5口同日詭異陳屍不同地點 驗屍結果竟揭逆倫慘案

驚！「超級紅人榜」歌手柯辰勳陳屍飯店 詹雅雯傷心證實：媽媽愛你

相關新聞

新北耶誕城學生免費抱抱惹議 海山警勸導防動線壅塞

新北歡樂耶誕城於上月17日開城，本周六、日將舉辦巨星演唱會，預期市民廣場及周邊將湧進數十萬人潮。海山分局將出動435名警...

新北男違規左轉欲上交流道 害對向2騎士撞上全身傷

新北市50歲嚴姓男子昨天深夜開車行經新店區中興路時，未遵號誌違規左轉欲上交流道，對向車道16歲陳姓少年與20歲林姓男子騎...

攀爬苗栗泰安虎山受困山區 2名葡萄牙籍男連夜被尋獲

苗栗縣消防局昨傍晚5點左右罕見地接獲外國人士報案，聲稱在泰安鄉錦水村馬凹溪附近迷路，當下出動泰安76、91人員4人前往，...

中興大學校園內有男陳屍校樹上...晨運民眾嚇壞急報案

今天清晨6時許，有民眾前往中興大學校區內晨運，發現一名男子陳屍在校園內一棵校樹上，警方將遺體移至地面後，發現男子頸部有傷...

長腿熱褲妹與男友潛倉庫偷電線 警到場活逮人贓俱獲

新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，上月底至土城區竊取冷氣維修的冷氣，被土城警方循線逮捕送辦。不料2人賊性不改...

影／高雄婦花卉街口闖紅燈挨撞 沒停車還往花店衝進去

高雄市苓雅區花卉街今天上午發生車禍，任姓婦人疑開車闖紅燈，撞上綠燈直行的小貨車，車禍後，她的轎車滑向路旁，險些又撞進花店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。