高雄愛河發現浮屍 身分不明老婦落水死亡

高雄市愛河今天上午發現浮屍，警、消據報，趕到民眾報案河段，消防人員拉上溺水者，發現是1名身分不明的老婦人，已經氣絕多時，無明顯外傷，警方正調閱相關監錄系統畫面，追查老婦的身分及落水原因。

今天上午7時55分，高雄市警、消接獲報案，指前金區河東路與大同二路口的愛河有人落水，警、消到場，在河東路岸邊發現浮屍。消防人員趕緊救人，但拉上溺水者，發現是年紀約7、80歲的老婦人，已經明顯死亡，警方研判無外力介入。