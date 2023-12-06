聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄愛河發現浮屍 身分不明老婦落水死亡
高雄市愛河今天上午發現浮屍，警、消據報，趕到民眾報案河段，消防人員拉上溺水者，發現是1名身分不明的老婦人，已經氣絕多時，無明顯外傷，警方正調閱相關監錄系統畫面，追查老婦的身分及落水原因。
今天上午7時55分，高雄市警、消接獲報案，指前金區河東路與大同二路口的愛河有人落水，警、消到場，在河東路岸邊發現浮屍。消防人員趕緊救人，但拉上溺水者，發現是年紀約7、80歲的老婦人，已經明顯死亡，警方研判無外力介入。
新興警分局正將擴大調閱監視器，追查老婦身分，並報請檢察官相驗，查明死因。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言