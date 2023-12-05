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表揚資深義消及消防志工 林右昌避談巨蛋及蕭美琴爭議

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

消防署今天下午舉行「112年全國消防志工菁英暨優良防火管理人頒獎表揚活動」，內政部長林右昌到場頒獎給全國46名消防志工、135名資深義消及10名優良防火管理人，表彰受獎人長期無私奉獻，協助救災及參與防災工作。面對媒體詢問巨蛋及蕭美琴國籍爭議問題，林右昌不發一語快速進入會場。

響應聯合國12月5日「國際志工日」，消防署今天下午舉辦消防志工菁英暨優良防火管理人頒獎表揚活動。林右昌致詞時表示，獲獎與受表揚的消防同仁都是平日熱心投入山難搜救、水域救援、陸域救助、緊急救護及防火宣導的工作夥伴，對守護國人安全充滿著高度的熱忱，他們都有自己的工作、事業，但都願意犧牲個人時間幫助民眾獲得正確的防災觀念，甚至有志工在接到救災緊急通報，便立即放下手邊工作，趕赴災現場協助消防人員救災。

林右昌說，從過去的復興航空空難、宜蘭普悠瑪火車出軌等到今年卡努颱風的大型災害事故，甚至在土耳其震災救援中，都可以看到消防夥伴的身影，熱血情懷相當令人佩服，今天特地頒發獎項給服務45年資深義消，表彰其長期投入的精神。

消防署表示，面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備工作，才能迅速投入救援。除了感謝全國消防夥伴們為了國人的生命安全無私奉獻，同時也希望藉由今天的表揚活動，喚起民眾對防救災的認同，歡迎民眾積極投入消防志工的行列，一起守護我們的家園。

林右昌頒獎給績優消防志工。記者黃子騰／攝影
林右昌頒獎給績優消防志工。記者黃子騰／攝影
林右昌頒獎給災害防救志工。記者黃子騰／攝影
林右昌頒獎給災害防救志工。記者黃子騰／攝影
面對媒體詢問巨蛋及蕭美琴國籍爭議，林右昌微笑不發一語。記者黃子騰／攝影
面對媒體詢問巨蛋及蕭美琴國籍爭議，林右昌微笑不發一語。記者黃子騰／攝影

林右昌 消防員 復興航空 卡努颱風

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