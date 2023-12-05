國3驚傳火燒車意外！聯結車突起火燃燒 車流一度回堵1公里

一輛聯結車今天下午1點40分左右行經國道3號北向196.7公里，突然發生火燒車，幸好48歲全姓駕駛途中已驚覺車輛異常，立即停於外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，事件發生後一度影響中線車道、外側車道及路肩行車視線，造成回堵約一公里，詳細肇事原因警方將進一步調查，幸好沒人受傷。

火燒車路段為國道3號滙入國道1號中山高速公路的彰化系統路段，現場火勢相當猛烈，照片在網路上流傳，聯結車車頭被燒到面目全非；國道七隊警方指出，大隊接獲報案後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，消防局約在下午2點左右將火勢撲滅，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查。

國道七公隊呼籲，車輛平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援。