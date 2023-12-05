馬祖北竿1男子意外摔傷病情危急 海巡馳援後送就醫

海巡署第十一巡防區指揮部今天凌晨1點左右，接獲北竿衛生所通報，嚴姓男子因意外摔傷造成頭部外傷及下背疼痛，經評估有就醫急迫性；因入夜已無交通船班，請求海巡隊派艇協助後送南竿就醫，馬祖海巡隊立即派員協助將人送往南竿，讓他順利就醫。

馬祖海巡隊表示，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-3571艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護及陪同人員，以最大安全航速航返南竿，於1點45分返抵南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第一O岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁傷患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，圓滿完成本次後送任務，讓嚴姓男子很感激。