快訊

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

啥東西漲價最有感？房價、雞排都上榜 眾人點名「國民點心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬祖北竿1男子意外摔傷病情危急 海巡馳援後送就醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

海巡署第十一巡防區指揮部今天凌晨1點左右，接獲北竿衛生所通報，嚴姓男子因意外摔傷造成頭部外傷及下背疼痛，經評估有就醫急迫性；因入夜已無交通船班，請求海巡隊派艇協助後送南竿就醫，馬祖海巡隊立即派員協助將人送往南竿，讓他順利就醫。

馬祖海巡隊表示，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-3571艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護及陪同人員，以最大安全航速航返南竿，於1點45分返抵南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第一O岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁傷患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，圓滿完成本次後送任務，讓嚴姓男子很感激。

馬祖海巡隊表示，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。

馬祖嚴姓男子，因意外造成頭部外傷及下背疼痛有就醫急迫性；但因已入夜無交通船班，最終由海巡隊派艇協助後送到南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖嚴姓男子，因意外造成頭部外傷及下背疼痛有就醫急迫性；但因已入夜無交通船班，最終由海巡隊派艇協助後送到南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖嚴姓男子，因意外造成頭部外傷及下背疼痛有就醫急迫性；但因已入夜無交通船班，請求海巡隊派艇協助後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖嚴姓男子，因意外造成頭部外傷及下背疼痛有就醫急迫性；但因已入夜無交通船班，請求海巡隊派艇協助後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 馬祖 南竿

延伸閱讀

國防部軍事營區定義 竟排除東南沙營舍

海巡巡護7號赴中西太平洋 萬浬巡護圓滿返國門

海巡上尉和長官妻發生不倫 上司頭頂綠光氣炸提告判賠38萬

趙少康跨海馬祖輔選！批賴清德是「危險的台獨份子」 指台灣面臨1大問題

相關新聞

施工電纜掉落國道釀死傷事故 高公局將對台電開罰6萬元

台電承包商2日上午在國道三號苗栗通霄路段附近施工，因工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道，被行經的車輛勾住拖拉，釀1死...

泰山惡火！6棟鐵皮工廠竄大火 1人後頸輕微燒傷送醫

新北市泰山區中港西路一家鐵皮倉庫今天上午起火竄燒，新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，現場疏散7人，其中1人頸部...

失蹤多年警方找上門 他抓狂檢舉所長還要「炸掉派出所」

高雄45歲陳姓男子3年前因失業急需紓困，向新北市某立委陳情揚言自戕，高雄警方接獲轉報，事隔1年終於找到失聯的陳男，事後陳...

新北家具工廠大火「黑龍捲竄天空」 泰山人：末日來臨

新北市泰山區中港西路一間鐵皮家具工廠今上午起火，新北市消防局派59輛各式消防車、123人前往救援，稍早共疏散7人，暫無人...

被控偷吃鹹酥雞 外送員辯：吃看看食物有沒有壞掉

一名外送員在台中海線送餐，被控偷吃客人點的鹹酥雞，客人從監視器畫面看到外送員偷吃，怒控太扯，外送員回應說，因為外送路程遠...

馬祖北竿1男子意外摔傷病情危急 海巡馳援後送就醫

海巡署第十一巡防區指揮部今天凌晨1點左右，接獲北竿衛生所通報，嚴姓男子因意外摔傷造成頭部外傷及下背疼痛，經評估有就醫急迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。