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覬覦女店員存營業金 高雄男連搶兩把14萬多元下場曝

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覬覦女店員存營業金 高雄男連搶兩把14萬多元下場曝

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄許姓男子月前在橋頭某超商內，見郭姓女店員欲將營業金存入ATM，竟心存不軌趁隙搶她籃內一把現金轉身就逃，郭女發現衝去門口擋他去路，沒想到，許又再搶一把往外跑，共得手14萬4000元；但因郭大聲呼救在後追趕，許嚇得把贓款沿路扔，終遭熱心路人制服；許被依搶奪罪，一審判刑7月。

判決指出，今年9月22日上午，許男在超商內趁郭女來不及防備，搶奪她手提籃內的一把現金，郭女發現遭搶後，趕緊追上前攔阻，在超商門口前抓住許男手臂，沒想到，反倒被他又再次抓取提籃內的一把現金逃離，前後兩次得手14萬4000元。

由於，郭女緊追不捨在後大聲呼喊，許男隨即將搶奪的款項沿途丟棄，於橋南路與市場街口遭熱心曾姓女路人壓制；警後經報案前往逮捕許後，將他搶奪金錢全數歸還。

因搶奪事跡敗露，許男對於自身犯行坦承不諱，經查，過去許男曾犯下多起強盜、竊盜等前科，且當時仍處他假釋期間，竟一錯再錯不知悔改，橋頭地方法院法官考量，許所搶奪金錢皆已歸還，且他家中仍有癌末親友需照顧，判處他7月徒刑。

ATM存款（示意圖）。記者古和純／攝影
ATM存款（示意圖）。記者古和純／攝影

超商 制服 假釋

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