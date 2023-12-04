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台南市安平區免費停車場火燒車 2車全毀2車半毀

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，消防人員到場出水並以泡沫滅火，火勢在15分鐘後撲滅，造成2輛轎車全毀、1輛廂型車和1輛轎車半毀，沒有人受傷，至於起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心今晚9點55分接獲民眾報案，位於安平區郡平路274巷內停車場有車子著火，中心出動安平及永華分隊4車7人到場處理，消防人員拉水線並噴泡沫滅火，晚間10點7分火勢控制，10點10分火勢撲滅。造成2輛轎車全毀、1輛廂型車和1輛轎車半毀。

黑色轎車張姓車主說，他的車子停在停車場很久沒有發動，他剛打開車門，右前座位就冒煙起火。消防局說，這起火燒車沒有造成人員受傷但起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，火勢相當猛烈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，火勢相當猛烈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，火勢相當猛烈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，火勢相當猛烈。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，造成2輛轎車全毀、1輛廂型車和1輛轎車半毀。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，造成2輛轎車全毀、1輛廂型車和1輛轎車半毀。記者黃宣翰／攝影

停車場 火燒車 台南

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