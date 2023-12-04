台南市安平區免費停車場火燒車 2車全毀2車半毀

台南市安平區郡平路274巷免費停車場，今晚近10點發生停放車輛火燒車，消防人員到場出水並以泡沫滅火，火勢在15分鐘後撲滅，造成2輛轎車全毀、1輛廂型車和1輛轎車半毀，沒有人受傷，至於起火真正原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心今晚9點55分接獲民眾報案，位於安平區郡平路274巷內停車場有車子著火，中心出動安平及永華分隊4車7人到場處理，消防人員拉水線並噴泡沫滅火，晚間10點7分火勢控制，10點10分火勢撲滅。造成2輛轎車全毀、1輛廂型車和1輛轎車半毀。