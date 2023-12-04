新澳隧道追撞車禍 肇事砂石車司機遭起訴
蘇花路廊新澳隧道10月24日發生砂石車追撞前方15輛車，造成1死12傷。檢方最近偵結，肇事砂石車蔣姓男司機依過失致死罪等起訴，但蔣男符合自首要件，建議法院減刑。
蘇花路廊宜蘭縣南澳鄉新澳隧道北上車道，10月24日下午1時許發生追撞交通事故，造成自小客車駕駛76歲張姓男子傷重不治，另有11人受傷。蔣男遭宜蘭地方檢察署依過失致死罪偵辦，諭令新台幣20萬元交保。
宜蘭地檢署今天公布起訴書指出，蔣男當時開砂石車進入新澳隧道北上，前方有交通部公路局辦理交控設備維護作業造成車輛回堵，又有鳴笛救護車通過，車輛靠兩側禮讓暫停，蔣男自稱恍神，沒有注意車前狀況，在未減速情形下直接追撞前車釀禍。
檢方指出，車禍發生後，警方到場處理，蔣男留在現場坦承是肇事人，檢察官認定符合自首要件，請法官減刑。
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