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殺蟲劑噴打火機為何燒掉家樂福？ 專家直指罐內「物質」危險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。記者曾增勳／翻攝
中壢區家樂福中原店B1地下一樓失火，竟是3 人持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃引發大火。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢區家樂福中原店24小時量販B1地下一樓，昨清晨突然失火，地下一樓商場商品付之一炬，警方初步調查，大火竟是一名男子在2友人慫恿下，在賣場清潔用品區，持打火機用賣場殺蟲劑噴灑助燃，引發大火。

殺蟲劑遇到火源為何會引發大火？台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，殺蟲劑成分包括少量的殺蟲劑，以及用於推動劑的碳氫化合物丙烷、丁烷，也就是大家所知的「瓦斯」，瓦斯為易燃物質，一接觸火源就會燃燒，引發火勢，此時，附近若有易燃物質，火勢就會蔓延，一發不可收拾。

至於，填裝殺蟲劑的高壓罐，徐爾烈說，高壓罐出廠前，業者會把高壓罐浸泡在攝氏60、70度的熱水進行壓力測試，壓力罐沒有出現膨脹、漏氣等異常情形才能出廠，但殺蟲劑內容物、高壓罐，一旦接觸火源都有引發火勢、膨漲爆炸等風險，因此必須遠離火源，以防發生意外。

徐爾烈指出，殺蟲劑高壓罐應確實用完，再進行回收處理，若沒有把殺蟲劑全部用完，將高壓罐當垃圾丟棄，可能使清潔隊員在回收過程，因高壓罐遭擠壓或其他火源，導致氣爆傷人。環境部對高壓罐回收，也請民眾確實做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」4步驟，以防發生意外。

賣場 家樂福 火災

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