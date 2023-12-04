中壢量販店大火消防勘驗火場 家樂福：中原店停業恐逾2周

桃園市消防局至家樂福中原店火場鑑定調查，店方公告停業，估計停業不只1、2周，可能要更久。記者曾增勳／攝影 桃園市中壢區家樂福中原店昨天因3年輕人以殺蟲劑與打火機在地下一樓賣場嘻鬧，造成全棟火警，地下一樓竄出大量濃煙，警消百人灌救及時滅火，該店損失慘重，消防局火調科人員今天上午至火場鑑定調查，家樂福公關主管中午表示，目前火場鑑定調查中，停業時間還需一段時間、不只1、2周，可能要更久，實際時間還要等總部正式公告。

郭姓男子與黃姓男子(都20歲)、周姓男子(24歲)至家樂福中原店逛賣場，3人在地下一樓的清潔用品區嬉鬧，郭男在另兩人慫恿下，用賣場殺蟲劑朝著點燃打火機猛噴，瞬間釀成大火，造成該店損失不貲，3人依公共危險罪嫌送辦，檢察官複訊後郭男2萬元交保候傳，另2男限制住居。

家樂福中原店在臉書及大門口貼出「本店因故不營業」公告，店方持續進行商品維護、清理工作，消防局火調科人員由家樂福現場管制人員陪同下進入火場內部，鑑定調查釐清起火原因和燃燒位置及面積。

家樂福公關主管表示，中原店今、明天緊急停業兩天，目前還在進行火場鑑定調查中， 短期內還無法營業，還需要一段時間，之後還要進行賣場整理、清潔、維護和裝潢，「（停業時間）不只1、2周，可能要更久」，實際時間還要等總部正式公告。