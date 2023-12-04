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林口2貨車追尾事故小撞大 司機夾腳受困變形車體
新北市林口區文化一路今天上午10時許，發生小貨車追撞大貨車尾的交通事故，小貨車司機受困在撞擊變形的車體內，消防局出動5車、12人破壞車門才將人救出，幸好只是腳夾傷送醫診治。
車禍位置在林口農會南勢辦事處門前的路口，2輛貨車原本1前1後行駛在文化一路內側車道，後方3.5噸小貨車未保持安全車距，眼看就要迎面追撞大貨車尾，緊急向右方轉向，還是來不及閃避，小貨車駕駛座位置撞上大貨車右後角落。
車體隨即凹陷變形，司機雙腳被夾傷受困車內，消防局獲報立即調派人車趕赴救援，用油壓撐開器及三叉撬棒破壞車門，救出小貨車司機，幸好患者意識清醒還能清楚說話，表示右腳劇烈疼痛，由救護車送往林口長庚醫院急診。
新北市消防局第二大隊提醒，天雨路滑需要更大行車間距和煞車距離，才能確保安全，若遇到意外事故需要援助，報案時應盡量說明清楚事發地點、受傷人數、描述受困情形，以便消防局派遣適當救助能量。
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