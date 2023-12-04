砂石車行經台68沿路掉土石 竹警開罰

1輛砂石車4日從新竹市行經台68快速道路往竹東二重埔方向，沿路造成土石散落，新竹縣警察局表示，已掌握肇事車輛，後續將依道路交通管理處罰條例規定開罰。 中央社

1輛砂石車今天從新竹市行經台68快速道路往竹東二重埔方向，沿路造成土石散落，新竹縣警察局表示，已掌握肇事車輛，已立即派員清理，後續將依道路交通管理處罰條例規定開罰。

有民眾向中央社記者表示，1輛砂石車在今天上午約11時許，在行經台68快速道路往竹東二重埔方向，疑因載運土石的後車車門未關好，沿路掉落土石，駕駛人開車需很謹慎以閃避路面上的石頭。

民眾指出，這名砂石車司機疑未有發現，土石掉落約有1至2公里，而現場掉落的土石大小應超過成人的手掌大，沿路也有泥土，加上天雨路滑，讓人感覺相當危險。

公路局北區養護工程分局新竹工務段向中央社記者表示，會依快速公路散落物處理要點跟肇事者求償，佔用車道及處理時間為求償標準，如每1車道費用是30分內為新台幣3000元。

新竹縣警察局向中央社記者說，經調查此砂石車是從竹市行經台68快速道路往竹東二重埔方向，沿路有掉落砂石情形，後續將依道路交通管理處罰條例規定，處駕駛人新台幣3000元至1.8萬元罰鍰，並責令改正或禁止通行，同時計車輛駕駛人違規點數2點。

警方表示，目前也已派員清理現場，以免造成意外，後續將對大型車易出沒的路段強化執法，如大型車所載貨物違規滲漏、飛散、脫落、掉落等，依法攔查取締，籲駕駛人行車前應檢查車輛並將裝載貨物，要依規定嚴密覆蓋、綑紮牢固，以共同維護道路行車安全。