快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

2023房市代表字出爐 近五成購屋人超有感

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3屁孩量販店拿殺蟲劑玩火釀災 郭男2萬交保、2同事限制住居

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中壢一家量販店昨天凌晨近4時發生火警，警消清查發現竟是3名屁孩玩樂釀禍，檢察官複訊令點火的郭男（左1）2萬元交保候傳，黃、周姓同事則限制住居。記者陳恩惠／翻攝
中壢一家量販店昨天凌晨近4時發生火警，警消清查發現竟是3名屁孩玩樂釀禍，檢察官複訊令點火的郭男（左1）2萬元交保候傳，黃、周姓同事則限制住居。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區24小時營業的量販店昨天清晨突然失火，30名員工及顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警消事後調查，有3名20至24歲不等的郭、黃及周姓某餐廳員工下班後逛賣場，在地下樓的清潔用品區玩鬧，以殺蟲劑噴打火機釀災，遭警方依公共危險罪送辦，桃園地檢署檢察官今晨複訊後，諭令郭男以2萬交保候傳，另黃、周姓男子限制住居。

桃市消防局119勤指中心昨晨3時59分接獲多通報案電話，表示中壢區中華路二段的量販店地下樓失火，消防局出動35輛消防車、2輛救護車共102名救難救護人員前往灌救，直到清晨5時終於控制火勢，所幸當時店內有10名員工和20名顧客均及時逃生，無人傷亡，不過大量商品遭煙燻或燒毀，損失不貲。

警消調查，發現起火點在地下一樓賣場清潔用品的貨架區，研判人為可能性高，經調閱監視器和訪查發現，竟是20歲郭姓男子與同齡黃姓、24歲周姓同事，3人下班無事逛量販店，郭男在黃、周男的慫恿下，於清潔用品區持架上殺蟲劑噴打火機後放回，詎料罐裝殺蟲劑引爆，延燒周遭殺蟲劑等商品引發大火。

中壢一家量販店昨天凌晨近4時發生火警，警消清查發現竟是3名屁孩玩樂釀禍，檢察官複訊令點火的郭男（左1）2萬元交保候傳，黃、周姓同事則限制住居。記者陳恩惠／攝影
中壢一家量販店昨天凌晨近4時發生火警，警消清查發現竟是3名屁孩玩樂釀禍，檢察官複訊令點火的郭男（左1）2萬元交保候傳，黃、周姓同事則限制住居。記者陳恩惠／攝影

量販店 桃園 賣場 火災

延伸閱讀

3男燒量販店慘了！商品損失外更害多車泡水 恐面臨天文數字求償

中壢量販店凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

影／鐮刀男砸7車！檢方聲押法官改限制住居 鄰居擔心被報復提心吊膽

消滅臭蟲行情價3000元起跳 北市業者曝客「買床帶蟲」打官司

相關新聞

砂石車、復康巴士、小貨車撞一團 雲林車禍造成1命危2傷

雲林縣莿桐鄉雲156線和平路今早9時20分許，一輛砂石車在路口與一輛小貨車相撞，因撞擊猛烈，砂石車撞毀大排橋的護欄，懸空...

3屁孩量販店拿殺蟲劑玩火釀災 郭男2萬交保、2同事限制住居

桃園市中壢區24小時營業的量販店昨天清晨突然失火，30名員工及顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警消事後調查，有3名20至24...

三重78歲老翁闖紅燈走斑馬線 被機車撞上送醫不治

新北市三重區仁愛街今天清晨6時許發生死亡車禍，1名78歲老翁闖紅燈走斑馬線過馬路，被路過機車撞上，救護車獲報到場將老翁送...

國1北上新竹段凌晨條狀鋼鐵散落 43車接連碰撞受損

國道1號北上97.6公里處新竹段今天凌晨1點多車道上忽然出現鋼鐵條狀物品，由於是深夜，路段昏暗，連續有多台車經過沒察覺，...

詐團冒充網路遊戲客服 中年大叔想提升等級險被騙

40歲張姓男子透過臉書加Line好友，認識冒充網路遊戲客服人員，對方向張說，提升遊戲角色等級需要購買2萬5千元的遊戲點數...

影／台中男敬酒被指沒誠意 南屯夜店爆衝突警壓制

台中市南屯區一家夜店在1日凌晨傳出酒測衝突，警方出動優勢警力到場，壓制在場叫囂的杜姓男子，將杜帶回派出所管束，經查，杜男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。