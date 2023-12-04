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3屁孩量販店拿殺蟲劑玩火釀災 郭男2萬交保、2同事限制住居
桃園市中壢區24小時營業的量販店昨天清晨突然失火，30名員工及顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警消事後調查，有3名20至24歲不等的郭、黃及周姓某餐廳員工下班後逛賣場，在地下樓的清潔用品區玩鬧，以殺蟲劑噴打火機釀災，遭警方依公共危險罪送辦，桃園地檢署檢察官今晨複訊後，諭令郭男以2萬交保候傳，另黃、周姓男子限制住居。
桃市消防局119勤指中心昨晨3時59分接獲多通報案電話，表示中壢區中華路二段的量販店地下樓失火，消防局出動35輛消防車、2輛救護車共102名救難救護人員前往灌救，直到清晨5時終於控制火勢，所幸當時店內有10名員工和20名顧客均及時逃生，無人傷亡，不過大量商品遭煙燻或燒毀，損失不貲。
警消調查，發現起火點在地下一樓賣場清潔用品的貨架區，研判人為可能性高，經調閱監視器和訪查發現，竟是20歲郭姓男子與同齡黃姓、24歲周姓同事，3人下班無事逛量販店，郭男在黃、周男的慫恿下，於清潔用品區持架上殺蟲劑噴打火機後放回，詎料罐裝殺蟲劑引爆，延燒周遭殺蟲劑等商品引發大火。
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