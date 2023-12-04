3屁孩量販店拿殺蟲劑玩火釀災 郭男2萬交保、2同事限制住居

中壢一家量販店昨天凌晨近4時發生火警，警消清查發現竟是3名屁孩玩樂釀禍，檢察官複訊令點火的郭男（左1）2萬元交保候傳，黃、周姓同事則限制住居。記者陳恩惠／翻攝 桃園市中壢區24小時營業的量販店昨天清晨突然失火，30名員工及顧客倉皇逃生，現場損失慘重；警消事後調查，有3名20至24歲不等的郭、黃及周姓某餐廳員工下班後逛賣場，在地下樓的清潔用品區玩鬧，以殺蟲劑噴打火機釀災，遭警方依公共危險罪送辦，桃園地檢署檢察官今晨複訊後，諭令郭男以2萬交保候傳，另黃、周姓男子限制住居。

桃市消防局119勤指中心昨晨3時59分接獲多通報案電話，表示中壢區中華路二段的量販店地下樓失火，消防局出動35輛消防車、2輛救護車共102名救難救護人員前往灌救，直到清晨5時終於控制火勢，所幸當時店內有10名員工和20名顧客均及時逃生，無人傷亡，不過大量商品遭煙燻或燒毀，損失不貲。