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3男燒量販店慘了！商品損失外更害多車泡水 恐面臨天文數字求償
桃園市中壢區家樂福中原店今天清晨因3年輕人以殺蟲劑與打火機在地下一樓賣場玩樂，造成全棟火警，大量濃煙造成該店商品和營業損失重大，警消百人灌救及時滅火，更波及地下停車場許多車輛泡水，家樂福店方向警方指稱營業損失列入求償，郭男3人驚覺闖下大禍嚇傻，警方晚間表示，3人以殺蟲劑噴打火機後放回，未料該罐殺蟲劑引爆一旁的殺蟲劑、酒品大火，造成家樂福店營業損失龐大。
警方查出，郭姓男子與黃姓男子(都20歲)、周姓男子(24歲)至家樂福中原店逛賣場，3人在地下一樓的清潔用品區嬉鬧，郭男在另兩人慫恿下，用賣場殺蟲劑朝著點燃打火機猛噴，事後3人將該罐殺蟲劑放回貨架，3人離開之後，殺蟲劑區瞬間引爆大火，一旁酒品區連鎖發生大火，造成賣場火災一發不可收拾，3人遭公共危險罪嫌送辦。
郭男3人獲知闖禍顫抖嚇呆、指稱，3人只是想拿殺蟲劑噴在打火機試試看會不會助燃，當下沒有起火，並將殺蟲劑放回，怎料會引發大火。
家樂福中原店地下一樓賣場商品在消防人員灌救噴水過程，量販商品不是毀損就是煙燻無法再賣，大量煙燻也波及地上樓層賣場商品，消防人員大量噴水灌救過程，亦造成地下車場停放許多車輛泡水，加上停業損失，家樂福店方告訴警方，該店營業損失將列入求償項目。員警形容，家樂福如果列出商品損失、停業損失和泡水車輛損失，「只怕損失金額可能大到天文數字」。
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