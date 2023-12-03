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台3線「彎中彎」又出事 大型重機滑衝對向撞轎車 騎士傷重不治
台3線103公里苗栗縣三灣鄉「彎中彎」路段，今天上午發生死亡車禍，一輛大型重型機車過彎傾倒滑撞對向車道轎車，曾姓騎士（26歲）送醫傷重不治，車禍原因由警方調查釐清中。
警方初步調查，曾男今天上午10點42分騎大型重機在台3線三灣鄉大河村路段，往大湖方向南下，機車過彎傾倒衝至對向車道，與傅姓男子駕駛轎車撞擊，消防人員趕到現場，曾男傷重失去呼吸心跳，送醫急救回天乏術，警方酒測傅男為零，曾男有無酒駕待確認。
台3線103公里被車友稱為「彎中彎」，也容易肇事，公路局中區養護工程分局苗栗工務段最近才完成線形改善，校正曲率半徑等，沒想到又發生死亡車禍，工務段與警方等相關單位將研究進一步改善。
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