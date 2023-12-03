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高雄港傳油帶魚「大咬」 大批釣友闖禁釣區被警驅離
高雄港南星計畫區近日傳出油帶魚「大咬」，昨晚7時許，數十名釣友闖入垂釣禁區，想要衝一波為家裡餐桌加菜，高雄港務警察總隊獲報後，派員到場驅離，數十名釣友見警方到場，才甘願離開。警方表示，若勸離不停，依法將可開罰600至3000元罰單，請釣友遵守秩序。
高雄港開放台電灰塘防波堤堤道、第二港口北防波堤以及旗后山下舊台機造船廠旁護岸垂釣，釣友只需透過APP上網預約，就能前往享受垂釣樂趣。
近日因東北季風吹撫，台電灰塘防波堤傳出油帶魚「大咬」，入夜後釣友暴增。昨晚7時許，垂釣圈又有「大咬」訊息，多名釣友趁夜頂著寒風而至，因灰塘防波堤人數眾多，有數十名釣友冒險往外海防波堤闖越，進入禁止垂釣區垂釣。
高雄港務警察總隊昨晚接獲通報，指多名釣友闖入禁區釣魚，派員警到場驅離，警方到場後，釣友才甘願收竿離開，粗估有30人違規闖入禁區，不過因員警以勸導為主，並未開罰。
有釣友看到數十名違規釣友被警方驅離，拍下畫面後上傳，在「社會是新聞影音」平台流傳，引起網友熱議。
警方表示，南星計畫區僅台電灰塘防波堤為合法垂釣區，其餘地點因風浪較大，且有商船通行，均禁止釣友垂釣，若闖入可依違反商港法開罰600至3000元罰鍰。
油帶魚與台灣餐桌常見的白帶魚類似，俗稱「黑目仔」或「瘦帶」的白帶魚，一年四季台灣周邊外海都捕撈得到，油帶魚則是魚季較短，一年只有秋冬季節有魚汛，因數量較少，價格也較白帶魚為貴。
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