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租車遊府城有半數遭舉發 這一項違規最常見小心別踩雷

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區交通違規檢舉案件，今年1至10月共5萬2151件，其中舉發3萬9662件裡包含了租賃車1089件，市警五分局製作傳單，列出易遭檢舉違規的項目，由交通組組長許双繻及北門派出所員警昨天到火車站周邊租車車行展開宣導。

租賃業者表示，這些傳單非常實用，因為常常收到租客違規的罰單車行也非常困擾，透過傳單業者更能有效提醒租客要特別注意哪些違規；正在辦理租車手續的旅客，認真聽完員警說明才恍然大悟，原來除了轉彎未打方向燈外，多數人都是切換車道時忘記打方向燈而被檢舉的。

根據台南市警局第五分局統計，台南市北區交通違規檢舉案件5萬2151件，其中舉發3萬9662件裡包含了租賃車1089件。此外，台南圓環多且因設計不同，打方向燈的規定也不一樣，造成外地遊客常因不熟悉台南路況而違規而收罰單，台南市警局局長廖宗山指示火車站周邊分局針對旅客及租賃車業者加強相關宣導，以維護交通安全與秩序。

市警五分局製作傳單，列出今年1至10月台南市前幾項易遭檢舉違規的項目，依序分別為：未打方向燈、闖紅燈、紅燈越線、機慢車優先道臨停等，並補充罰鍰金額，以及進出圓環打方向燈的注意事項加強宣導。

分局長陳宇桓表示，遭檢舉第1名「未打方向燈」，雖然是相對輕微的交通違規，但卻潛在極大的安全隱患，而第2名的闖紅燈更是常見的交通事故的主要因素，希望透過警方及業者攜手合作，宣導旅客一同響應遵守交通規則。

台南市警五分局製作傳單，列出易遭檢舉交通違規項目，由交通組組長許双繻（中）及北門派出所員警到火車站周邊租車車行展開宣導。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局製作傳單，列出易遭檢舉交通違規項目，由交通組組長許双繻（中）及北門派出所員警到火車站周邊租車車行展開宣導。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局製作傳單，列出易遭檢舉交通違規的項目，讓遊客和租賃業者一目了然。圖／台南市警五分局提供
台南市警五分局製作傳單，列出易遭檢舉交通違規的項目，讓遊客和租賃業者一目了然。圖／台南市警五分局提供
有連續彎道的路段，不少駕駛人未打方向燈， 逕遭後車行車記錄器拍下檢舉。圖／讀者提供
有連續彎道的路段，不少駕駛人未打方向燈， 逕遭後車行車記錄器拍下檢舉。圖／讀者提供

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