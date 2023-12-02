影／變裝男涉多起計程車破窗竊案 重複犯罪之虞裁押

台南市警六分局近期受理多起計程車內竊盜案，花了將近1個月時間，調閱近百隻監視器分析，發現年約40多歲黃姓男子涉有重嫌，他均趁深夜不定時隨機打破車窗，搜刮車內財物後，再變裝逃逸，昨將他逮捕到案，一舉破獲10多起竊案，檢方認他有重複犯罪之虞，向法院聲押獲准。

六分局金華派出所所長賴杰賢指出，經調閱監視器發現，多起竊盜案均為黃男所為，犯罪手法均為深夜，不定時隨機打破車窗後搜刮財物後迅速逃逸。而黃男犯後以步行，在巷弄內、公園內、河川旁、廢棄大樓地下室變裝、設定斷點，規避監視器的拍攝，躲避警方查緝，也增加破案困難度。