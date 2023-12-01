失業男子應徵詐騙車手被抓 工廠老闆慘被騙逾2000萬元

南投埔里分局今天中午12時獲報，前往埔里鎮四維路一帶，當場查獲黃嫌取款車手到案，並於犯嫌隨身包包內查獲贓款新台幣220萬、手機等證物，警方隨後依詐欺及洗錢防制法移送南投祭典署偵辦。

埔里分局表示，日前接獲民眾報案指稱加入臉書社團「一正投資股份有限公司」，並加入對方LINE後，1個多月以來，詐騙集團以投資為名，致受害印刷廠老闆前前後後陸續面交2145萬元，並約定今日中午12時在埔里鎮四維路再次交付220萬元時，被害人發現有異狀，遂向警方報案，緝獲這名車手。

警方調查，黃嫌車手今日至前往面交地點，並向被害人取款，警方向前表明身分並當場逮捕19歲的黃男，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺灣南投地方檢察署偵辦並持續溯源追查上手及共犯到案。

南投警方呼籲，當前詐騙手法日新異，其中在「假投資」部分，以「使用利益誘惑，邀請你買賣股票，穩賺不賠，營造賺錢假象！」「初期帳面顯示獲利，再引誘被害人加碼投入大筆資金」等方式誘騙害人上鉤，民眾如在臉書網站見到名人投資廣告，請先查看廣告是否有「贊助」字眼，如有「贊助」切勿相信。

另詐騙集團以在家賺錢、兼職打工等話術，或以合法工作為包裝，騙取求職者名下金融帳戶，最後不但淪為人頭帳戶，甚至成為提款車手，民眾遇有可疑狀況，請務必撥打165反詐騙專線求證。