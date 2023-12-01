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北市南機場國宅火警一死兩傷 救出12人、疏散40人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市南機場國宅發生大火，現場發現一具焦屍，現場疏散40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市南機場國宅發生大火，現場發現一具焦屍，現場疏散40人。記者廖炳棋/翻攝

台北市萬華區中華路二段南機場忠恕社區國宅今天上午近10點起火，起火處位於5層樓建築的4樓，消防員到場灌救，火勢在10時17分撲滅，檢視火場時，在4樓一戶臥室內發現一具焦屍，經查為71歲的梅姓男住戶。

台北市消防局派出消防車輛22輛、救護車輛2輛、人員78名到場滅火，消防局指出，4樓起火住宅燒損家具及雜物，燃燒面積約20平方公尺，現場救出6男6女共12人、疏散40人，消防員在4樓發現1具男性焦屍。

另外又在4樓救出69歲王姓老婦，王婦頭部有手掌大面積的2度灼傷，目前送台大醫院救治，5樓救出90歲徐姓男子，他雖被嗆傷但意識清楚，送和平醫院救治。

初步調查，起火點位於死者臥室，起火住宅由梅姓死者與另外兩名羅姓、毛姓室友共同租住，火災發生時，羅姓室友衝出外頭求救，另一名毛姓室友當時不在家倖免於難，至於起火原因，還要消防局火調科進一步釐清。

台北市南機場國宅發生大火，現場發現一具焦屍，現場疏散40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市南機場國宅發生大火，現場發現一具焦屍，現場疏散40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市南機場國宅發生大火，現場發現一具焦屍，現場疏散40人。記者廖炳棋/翻攝
台北市南機場國宅發生大火，現場發現一具焦屍，現場疏散40人。記者廖炳棋/翻攝

消防員 南機場 國宅

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