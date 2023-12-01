影／開鍘！三重偵查佐查勾結徵信業洩個資遭押 今記兩大過免職

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官偵辦不法集團偷拍名車進出汽車旅館，並勾結三重警分局員警洩漏個人資料恐嚇取財案，昨聲請羈押禁見5名涉案被告人均獲准，檢察官前天指揮警政署政風室、刑事警察局偵查第九大隊、新北市警察局於今年11月29日至新北市警察局三重分局林姓偵查佐等人住居所共6處執行搜索，查扣手機、筆電、GPS 追蹤 器、本票、現金等物，並拘提被告林姓偵查佐及徵信業者等6人到案。

據了解，林員於108年、109年間，以恐嚇取財犯罪為目的，與在新北市三重區籌組「一統徵信股份有限公司」具有持續性、牟利性結構性組織，並招募范男、賴男、陳男、何女等人參與該犯罪組織，在台北市中山區薇 閣、沐蘭等知名汽車旅館外蹲點埋伏，鎖定駕乘高級進口車， 且疑似與外遇對象前往汽車旅館偷情者，伺機裝置 GPS 追蹤器，之後長期跟拍被害人上下車、進出餐廳或汽車旅館之畫 面，再以製造假車禍等方式得知被害人姓名，透過搜尋網路研判是否已婚。

同時該集團成員以招待喝花酒行賄新北市三重警分局員警林姓偵查佐查詢被害人個人資料，確認身分與婚姻狀況後，即出面恫嚇被害人，要求被害人數十萬元至2100萬元不等金額，將所拍攝影片購回，否則即公開散布， 藉此對被害人恐嚇取財，已有多名被害人受害。