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國三南向香山段開車分心追撞 一人當場失去生命跡象
29歲林姓男子今晨駕駛小客車行經國道3號南向112.5公里處（竹市香山路段），疑因分心駕駛追撞行駛於中線車道由鄭姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車失控撞擊外側護欄後翻覆於外側車道，消防人員趕抵，將鄭男急救送醫，仍回天乏術，據悉，兩車駕駛酒測值為0，細節仍待警方調查釐清。
新竹市消防局指出，今晨1點27分接獲報案，新竹市香山區國三南下112.5公里處現場發生車禍，立刻派遣3車8人前往，現場共兩名傷者，其中貨車駕駛鄭男當場失去生命跡象，林男輕傷送為恭醫院。經吊車吊起小貨車後搜索無其他傷患。
警方呼籲，民眾駕車時應依速限行駛，若超速40公里以上，依照新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款規定，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。
駕車若因精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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