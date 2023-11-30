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一出門就違規！高雄砂石車狠撞小貨車 無辜情侶天人永隔

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一出門就違規！高雄砂石車狠撞小貨車 無辜情侶天人永隔

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

砂石車撞上小貨車。記者古和純／翻攝
砂石車撞上小貨車。記者古和純／翻攝
高雄58歲蕭姓男子今天上午駕駛砂石車，正從燕巢安北路車場門口駛離出來時，因違規跨越雙黃線，造成當時沿安北路行駛的貨車閃避不及，發生嚴重衝撞，開貨車的43歲林姓男子經搶救送醫宣告不治，而車上42歲董姓女子，當場與男友天人永隔，雖頭部、肢體多處受創，所幸，送醫後無大礙。

林男駕駛的藍色小貨車，車頭駕駛座嚴重扭曲凹陷，可見當時撞擊力道強烈，而小貨車上還有林男所載送的水果柑橘，警方指出，車上兩名傷者被緊急送醫，林男因傷重不治，林男女友雖頭部受創，經治療已無大礙。

「蕭姓駕駛並無酒駕。」警方說明，今天上午5時49分許，蕭男駕駛砂石車欲前往田寮區載運砂石時，才剛駛出車場就與小貨車發生嚴重死亡車禍，初步研判，肇因為蕭男違規跨越雙黃線，詳細情形仍在調查當中。

小貨車上載運柑橘水果。記者古和純／翻攝
小貨車上載運柑橘水果。記者古和純／翻攝
小貨車頭嚴重變形。記者古和純／翻攝
小貨車頭嚴重變形。記者古和純／翻攝
砂石車撞上小貨車。記者古和純／翻攝
砂石車撞上小貨車。記者古和純／翻攝

消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝
消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝

消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝
消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝

消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝
消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝

消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝
消防人員緊急利用破壞機具協助駕駛脫困。記者古和純／翻攝

砂石 酒駕 女友

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