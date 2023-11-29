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避免明揚大火悲劇重演 桃消跨局處整合化學廠救災安全

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

屏東明揚工廠大火造成10人死亡、111人受傷，為預防憾事重蹈覆轍，桃園市消防局今上午聯合相關局處單位，針對轄內存放有化學物品的大型工廠舉行消防演練，模擬大型災害發生，考驗工廠自衛消防編組運作與各局處在救災流程中互相配合的能力。

桃園市政府消防局第一大隊今上午於欣興電子股份有限公司以桌上兵棋推演的方式舉辦消防演習，經過場所及消防局風險評估，選定廠內風險危害度較高的場所規劃出兵推腳本，模擬真實情境，盼提高場所風險自評及預防措施的安全意識。

消防局指出，這次模擬化學品因縱火發生火災、化學倉酸鹼物質洩漏、人命搜救及大量傷病患處置、毒性化學物質危害、廢液處理及人員遭化學品腐蝕受傷處置等狀況題，藉由桌上型兵棋推演讓場所第一時間的應變機制及後續不同救援能量抵達時的共同整合，不僅強調合作重要性，也考驗各部門應變能力。

消防局表示，透過桌上推演模擬真實情境，能有效培養應變思維，各單位在不同情境下的反應與協同能力也可以深度磨練。龜山分隊長黃稟雄則表示，希望藉由此次演練提升場所員工自衛消防編組的能力以及主動提供現場化學品資訊，有利於複合型災害發生時，有效提升各單位橫向聯繫及資源整合的效能。

桃園市消防局今上午聯合相關局處單位，於欣興電子股份有限公司以桌上兵棋推演的方式舉辦消防演習。圖／龜山消防分隊提供
桃園市消防局今上午聯合相關局處單位，於欣興電子股份有限公司以桌上兵棋推演的方式舉辦消防演習。圖／龜山消防分隊提供
桃園市政府消防局第一大隊針對轄內存放有化學物品的大型工廠舉行消防演練，提升場所員工自衛消防編組能力及主動提供現場化學品資訊。圖／龜山消防分隊提供
桃園市政府消防局第一大隊針對轄內存放有化學物品的大型工廠舉行消防演練，提升場所員工自衛消防編組能力及主動提供現場化學品資訊。圖／龜山消防分隊提供

桃園 屏東 縱火 火災

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