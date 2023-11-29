嘉義19歲青年騎GOGORO撞貨車 疑煞車不及傷重死亡

嘉義縣六腳鄉六斗村今早8點多發生死亡車禍，一輛小貨車與機車在路口相撞，疑撞擊力道太大，機車零件、破碎車體掉滿地，騎士19歲林姓男子失去呼吸心跳，由救護車送往雲林縣北港媽祖醫院救治，但仍宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，當時41歲王姓司機駕駛貨車，由村里道路西往東駛向台19線，貨車正在轉彎時，19歲林姓男子騎乘GOGORO電動車，在台19線由北往南，疑煞車不及從後方追撞，衝擊力道猛烈倒地，救護車到前已失去呼吸心跳，經送醫後宣告不治。

嘉義縣消防局表示，今天早上8點24分獲報，六腳鄉六斗村六斗尾附近發生車禍，立派遣人員前往，抵達後現場發現有一輛小貨車與機車發生車禍，19歲男性機車騎士倒地、無呼吸心跳，給予相關處置後，送往雲林縣北港媽祖醫院救治。