聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義19歲青年騎GOGORO撞貨車 疑煞車不及傷重死亡
嘉義縣六腳鄉六斗村今早8點多發生死亡車禍，一輛小貨車與機車在路口相撞，疑撞擊力道太大，機車零件、破碎車體掉滿地，騎士19歲林姓男子失去呼吸心跳，由救護車送往雲林縣北港媽祖醫院救治，但仍宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，當時41歲王姓司機駕駛貨車，由村里道路西往東駛向台19線，貨車正在轉彎時，19歲林姓男子騎乘GOGORO電動車，在台19線由北往南，疑煞車不及從後方追撞，衝擊力道猛烈倒地，救護車到前已失去呼吸心跳，經送醫後宣告不治。
嘉義縣消防局表示，今天早上8點24分獲報，六腳鄉六斗村六斗尾附近發生車禍，立派遣人員前往，抵達後現場發現有一輛小貨車與機車發生車禍，19歲男性機車騎士倒地、無呼吸心跳，給予相關處置後，送往雲林縣北港媽祖醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言