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影／林口水泥工上工邊喝酒 還偷騎別人機車回家找手機

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子昨天在新北市林口區一處工地內邊喝酒邊工作，突然他發現手機不見找尋未果，他索性將路旁一輛沒拔車鑰匙機車騎走，旋即回到八里住處找尋。約莫3小時後，他將贓車騎回原處，被林口警方攔獲逮捕，經警酒測值每公升達1.38毫克，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，黃姓男子（46歲）四處在建案工地當水泥臨時工維生。昨天早上他來到新北市林口區中湖路一處新建案工地邊喝酒邊工作，突然發現手機不見，他四處尋找未果搖晃走出工地外，見一輛臨停在超商店前面沒拔車鑰匙的機車騎了就走，旋即騎回八里住處找手機。

當天上午9時20分左右機車失主張男（31歲）從超商店內走出，發現愛車不見報警協處。警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定黃男所偷，3小時後循線在林口區文化三路與忠孝二路口攔捕黃男到案，經酒測值為每公升達1.38毫克，連同所騎贓車一併帶回偵辦。

偵詢時，黃男坦承偷騎機車回家找手機，還在當天一上工邊喝酒邊工作。警詢後依竊盜、公共危險罪嫌送辦黃男法辦。

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黃男昨天在新北市林口區偷騎別人車子回八里找手機，回程被林口警方攔下逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男昨天在新北市林口區偷騎別人車子回八里找手機，回程被林口警方攔下逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男昨天在新北市林口區偷騎別人車子回八里找手機，回程被林口警方攔下逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男昨天在新北市林口區偷騎別人車子回八里找手機，回程被林口警方攔下逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 贓車 酒測 酒駕 竊盜

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