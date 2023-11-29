社區中庭辱鄰居「婊囝」狡辯在罵建築物 判賠2萬

新竹游姓男子和戴姓鄰居有訴訟糾紛，去年11月凌晨2時許，游男多次按壓門鈴騷擾戴男，見戴男反持手機錄影，竟在社區中庭用台語辱罵「婊囝」，隨後還用鑰匙刮花戴男轎車。戴男憤而提告，並求償20萬元。游男辯稱，自己是在罵建築物發洩情緒而已，但法官不採信，最終判游男需賠償戴男2萬元。

判決書指出，游男、戴男同住於新竹市某社區，游男去年11月凌晨2時許，因雙方社區事務、訴訟糾紛，上門找戴男理論。游男多次按壓門鈴，但戴男不予理會，反持手機在住處5樓陽台前錄影蒐證，游男見狀即下樓到社區中庭對戴男辱罵「婊囝」，見戴男仍不下樓，隨即至社區停車場，在戴男車輛後方以鑰匙刮出一道明顯痕跡。

戴男不甘遭游男辱罵，且發現車子遭刮花，調閱監視器發現是游男幹的，憤而向游男提告妨害名譽與毀損罪，並求償車輛板金受損5萬元，以及精神損害賠償15萬元。

游男也辯稱，他在社區是指著建築物罵，單純對建築物發洩情緒，並非針對戴男，且接觸戴男車輛的人這麼多，怎麼可以斷定就是他刮花的？

法官認為，「婊囝」是以妓女生的小孩、不知父親是誰來罵人，當屬侮辱用語，游男在社區公共空間對戴男辱罵，已構成公然侮辱，並無疑義，游男辯稱僅對建築物發洩情緒，不過是卸責之詞；且監視器拍到游男確實在戴男車輛旁停留近40秒，期間也只有游男接近戴男車子。

法官最終依公然侮辱罪，判處游男拘役20日；毀損罪部分則處有期徒刑3月，並需賠償戴男2萬元。