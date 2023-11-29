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不爽同事沒關燈罵「綠茶、吃屎」 女挨告遭罰4000元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

徐姓女子與李姓女子是同事，今年4月14日兩人在公司上班，徐因不滿李未關燈，直接嗆對方「綠茶」、「腦袋有洞」、「妳怎麼不吃屎」，李不滿問對方「妳罵我什麼？」徐繼續罵「你本來就綠茶啊」，裡氣憤難耐，不滿提告；新竹地院審理終結，法官認為，徐嗆對方的內容已有輕蔑、使人難堪及指人道德感低落的意思，依公然侮辱罪判罰4000元。

經查，「綠茶婊」、「綠茶妖」、「綠茶」、「白蓮花」都是拿來形容看起來人畜無害、天真無邪的女子，靠著清純外表與行為上位，背地裡善於心計且道德感低落。

判決書指出，徐女與李女是同事，今年4月14日上午兩人在公司內部，因電燈開關問題發生徐爭執而心生不滿，徐直接罵對方「你怎麼不吃屎」、「腦袋有洞嗎？」、「綠茶」，遭李向警方報案提告。不過，徐接受訊問時承認有嗆對方這些話，卻沒有侮辱對方的意思。

法官指出，「妳怎麼不吃屎」、「腦袋有洞嗎？」、「綠茶」等詞，依據社會通念，有輕蔑、使人難堪及指告訴人道德感低落的意涵，足以貶損他人名譽及社會評價，顯屬侮辱人之言語，足以損害告訴人名譽。

法官說，依現場錄音譯文可知，徐女因不滿李女未關燈，即嗆「妳怎麼不吃屎啊？你是人類嗎？腦袋有洞嗎？」，之後李質問徐「妳罵我綠茶那一次我還沒找你算帳」、「妳罵我什麼？」，徐說，「妳本來就綠茶啊」，由這些內容可知，徐明顯針對李表示不滿，明顯具有針對性謾罵言詞，藉此表達不滿、貶抑之意，徐的說詞不足採信。

法官認，徐女僅因細故不滿李女，竟不試著克制情緒，就辱罵對方，貶低李女的人格及社會評價，使對方名譽受有損害，審酌將徐依公然侮辱罪判罰金4000元。

法官認，徐女僅因細故不滿李女，竟不試著克制情緒，就辱罵對方，貶低李女的人格及社會評價，使對方名譽受有損害，審酌將徐依公然侮辱罪判罰金4000元。圖／報系資料照
法官認，徐女僅因細故不滿李女，竟不試著克制情緒，就辱罵對方，貶低李女的人格及社會評價，使對方名譽受有損害，審酌將徐依公然侮辱罪判罰金4000元。圖／報系資料照

提告 公然侮辱 情緒

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