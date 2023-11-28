台南柳營科技園區工廠大火 廠房全面燃燒中

台南市柳營科技工業園區今天晚上近10點傳出火警，火勢一發不可收拾，廠房全面燃燒，火勢在深夜10點半控制，初步調查幸無人受困，消防隊員持續警戒中，詳細財損待進一步估算。

消防局是在晚上9點50分獲報，柳營科技園區工六路隆順綠能科技公司，1層樓鐵皮建物竄出火舌，緊急調派柳營、新營、鹽水、六甲等消防分隊共22車42人投入灌救，消防隊員趕抵，現場已全面燃燒。

消防隊員阻絕火勢蔓延，持續架設多條火線壓制火舌，深夜10點32分控制火勢，消防隊員不敢大意，現場持續灌救中。