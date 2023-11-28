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警車左轉未減速險撞行人 龜山警依規定舉發自己人罰6千元

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

全國交通加強取締未禮讓行人，但桃園警察局龜山警分局員警近日開著巡邏車外出，行經路口左轉時卻疑似沒注意斑馬線，差一點就撞上正在過馬路的民眾，畫面曝光引發網友批評。警方表示，將依規定舉發違規同仁，開罰新台幣6千元、記點3點，並接受道安講習3小時。

龜山警分局員警25日晚間開著巡邏車外出，行經中興路115巷要左轉至中興路口，疑似未注意車前狀況，沒有發現斑馬線上的行人，差一點就要撞上，而行人見到警車未減速迎面而來，也嚇到愣在原地，隨後車上員警則趕緊下車向對方道歉，表示一時疏忽。

龜山警分局表示，25日晚間11點多，派出所員警執行巡邏勤務，駕駛巡邏車由中興路115巷左轉中興路時，行經行人穿越道疏於注意未減速慢行，險些撞上行人，未禮讓行人通行違規事實明確，將依規定舉發，並加強教育同仁安全駕駛之觀念，以維護交通安全。

根據交通部新規定，對未禮讓行人之違規，汽車駕駛人加重處罰至6000元，機車駕駛人1年內有2次以上未停讓行人者，也加重處罰至6000元；併記違規點數3點，1年內記達12點者，吊扣駕照2個月，並須接受道路交通安全講習。

桃園龜山警分局員警開著巡邏車外出差點撞上斑馬線行人，員警趕緊下車向對方道歉，表示一時疏忽。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山警分局員警開著巡邏車外出差點撞上斑馬線行人，員警趕緊下車向對方道歉，表示一時疏忽。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山警分局員警近日開著巡邏車外出，行經路口左轉時差點撞上行人。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山警分局員警近日開著巡邏車外出，行經路口左轉時差點撞上行人。記者周嘉茹／翻攝

罰單 交通部 警車 桃園 警察

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