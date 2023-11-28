影／林口建案塔吊傾倒砸落鷹架 底下民眾驚駭奔逃畫面曝光

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聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

塔式起重機吊臂操作員韓男，今天上午在新北市林口區文化二路二段一處住商建案工地內作業，疑因操作不慎造成吊臂傾斜，壓落部分鷹架到一樓處。所幸現場未波及其他人車，韓男眼角撕裂傷送醫後沒有大礙，詳細原因相關單位釐清中。

據了解，韓姓男子（24歲）是塔式起重機水平吊臂操作員，今天上午12時43分左右正在新北市林口區文化二路二段88巷對面一處建案工地7樓施工，疑因操作不慎整支水平吊臂傾斜墜下，當場壓到部分鷹架應聲掉落至一樓路面，砸毀行道樹，就掉在公車亭旁。

巨大聲響嚇壞工地工人及附近路人，甚至有人嚇得奔逃到對向車道，避免工地逃生。新北市消防局獲報出動20名消防人員、各式搶救車輛9輛到場，所檢視韓男眼角撕裂傷送醫，沒有生命危險。幸運的是現場未波及其他人車，目前已通報勞檢處派員到場釐清有無工安疏失及責任歸屬。

今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，操作員眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，操作員眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地塔吊水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市林口區一處住商建案工地塔吊水平吊臂斷裂掉落，所幸僅操作員一人眼角撕裂傷送醫無生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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