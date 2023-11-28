影／林口建案塔吊傾倒砸落鷹架 底下民眾驚駭奔逃畫面曝光

塔式起重機吊臂操作員韓男，今天上午在新北市林口區文化二路二段一處住商建案工地內作業，疑因操作不慎造成吊臂傾斜，壓落部分鷹架到一樓處。所幸現場未波及其他人車，韓男眼角撕裂傷送醫後沒有大礙，詳細原因相關單位釐清中。

據了解，韓姓男子（24歲）是塔式起重機水平吊臂操作員，今天上午12時43分左右正在新北市林口區文化二路二段88巷對面一處建案工地7樓施工，疑因操作不慎整支水平吊臂傾斜墜下，當場壓到部分鷹架應聲掉落至一樓路面，砸毀行道樹，就掉在公車亭旁。