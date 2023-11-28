苗栗越南小吃店5死惡火 女租客大喊失火仍葬身火窟
苗栗縣頭份市尖山里中華路27號經營越南小吃店的3層樓透天厝，今天凌晨2點驚傳出火警，造成屋主一家四口及一名越南籍女子共5人葬身火窟，其中在火場幸運逃生的一對越南籍男女，該女子腳扭傷就醫無礙、男子則逃離後失聯，上午10點左右他才出面到警局說明。
警方表示，這對當時睡在三樓的男女租客，都是越南籍，是夫妻關係，女方（32歲）來台後在頭份一帶工廠工作，其丈夫（38歲）今年七月中旬持觀光護照入境，原應14天後離境，但逾期出境與妻子同住租屋處至今。
該男稱說，當時聽到住在隔壁房間的女租客大喊失火，趕緊叫醒妻子一起往外逃，但因樓下火勢太大，濃煙瀰漫，緊急用腳踹開三樓鋁窗，一起爬出跳下隔壁二樓鐵皮屋頂，再順著屋角跳下來，因自知觀光簽證逾期，害怕被抓，雖然右腳受傷還是忍痛離開現場。
由於該小吃店也有提供視聽唱歌消費服務，警方一度懷疑逃生的越南籍女租客可能涉及違法陪酒服侍工作，但該女否認，並稱說她有在工廠上班，每月還繳4000元房租。另葬身火窟的越南籍黃姓女子（56歲）設籍桃園，已取得身分證後離婚，其前夫已歿，警方暫時找不到家屬。
另外，警方初步研判，一樓雜貨延燒情狀並不嚴重，睡在二樓的屋主一家四口身上無明顯燒燙傷，但三樓死亡女租客卻陳屍房內身體被燒焦，懷疑起火點有可能是在三樓，目前火調人員尚未進場勘驗，確切起火點及原因還有待釐清。
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