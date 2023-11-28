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高雄男誤認遭通緝遇臨檢拒捕衝撞警車 被逮才知誤會大了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄謝姓男子（55歲）未定時到警局採檢尿液，誤以為自己遭通緝，今凌晨1時許開車遇到警方臨檢，竟拒檢逃逸，過程中還衝撞警車，逃至燕巢區一處產業道路才被攔下，後除依公共危險及妨礙公務罪嫌辦外，另依道路交通管理處罰條例舉發15項違規，可開罰近10萬元。

鼓山警分局今凌晨1時許，在博愛路與明華路口發現謝男駕駛轎車未開大燈，上前盤查時謝卻拒檢逃逸，警方立即尾隨並通報攔截圍捕，謝男行經海功東路與翠華路口衝撞警車，造成警車右側車身車受損。

謝隨後往燕巢區逃逸，駕車逃亡約30公里後，直到駛入該區一處產業道路死巷而被攔停，警方立即上前破窗壓制駕駛謝男及乘客李姓男子（60歲）。

當時帶隊的鼓山警分局警備隊副隊長洪任宏手掌遭玻璃割傷，謝男因逮捕時掙扎造成頭部撕裂傷，雙方於救護人員到場包紮後皆無大礙。

謝男供稱，他擔心自己被通緝，見警心虛才拒檢逃逸並衝撞警車，但警方發現，他並沒有遭到通緝，但因他有毒品前科，必須定期到警局採檢尿液，謝卻沒依規定到場，才以為自己被遭通緝。

全案在警詢後依公共危險及妨害公務罪送辦。另外，謝男逃逸期間未依規定使用燈光、拒檢逃逸、逆向行駛、闖紅燈及危險駕駛等15項違規掣單告發，最高可罰9萬4800元。

警方破窗將謝男壓制逮捕，全案朝公共危險、妨害公務等罪偵辦。記者張議晨／翻攝
警方破窗將謝男壓制逮捕，全案朝公共危險、妨害公務等罪偵辦。記者張議晨／翻攝
謝男逃逸時衝撞警車，警方破窗將謝男壓制逮捕，全案朝公共危險、妨害公務等罪偵辦。記者張議晨／翻攝
謝男逃逸時衝撞警車，警方破窗將謝男壓制逮捕，全案朝公共危險、妨害公務等罪偵辦。記者張議晨／翻攝
警方破窗將謝男壓制逮捕，全案朝公共危險、妨害公務等罪偵辦。記者張議晨／翻攝
警方破窗將謝男壓制逮捕，全案朝公共危險、妨害公務等罪偵辦。記者張議晨／翻攝

通緝 警車 臨檢

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