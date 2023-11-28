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嘉義民雄死亡車禍！女大生騎機車路口撞上轎車 重傷不治
嘉義縣民雄鄉豐收村嘉105鄉道與產業道路路口，昨晚10點多發生一起20歲女大生騎機車與49歲女汽車駕駛嚴重撞擊車禍，造成汽車閃避不及衝入田邊，女大生頭部重傷，當場失去呼吸心跳，經警消搶救送醫急救仍宣告不治，詳細事故待警方調查釐清。
警方初步調查，黃姓女騎士騎機車沿豐收派出所後方產業道路東向西直行行駛，與楊姓女駕駛沿嘉105線南向北直行行駛，於路口時發生交通事故，黃女頭部明顯外傷、現場無呼吸心跳，送大林慈濟醫院，經急救於晚間11點53分宣告死亡；楊女無受傷。
嘉縣消昨晚10點49分獲報，豐收車禍緊急救護，立即趕往搶救，抵現場女姓傷者一名，頭部嚴重受創，失去呼吸心跳，立即送大林慈濟醫院急救，後續交由警方，詳細事故待警方調查釐清。
民雄警分局指出，該路口常發生交通意外，夜間設有「閃紅」、「閃黃」燈號，及立易發生車禍告示牌，呼籲用路人行經路口應減速慢行，並注意車前狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。
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