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法籍情侶檔屏東彎刀縱走4日後失蹤 警消兵分多路空勤搜尋

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影／法籍情侶檔屏東彎刀縱走迷路 警消兵分多路空勤搜尋中

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局26日上午9點29分，接獲警方轉報山域事故，兩名法籍情侶檔男約38歲、女約30歲，23日到從屏東縣霧台鄉霧頭山重裝登山，彎刀縱走過程中迷路，向警消求助，消防局接獲家屬在台灣友人報案後，展開搜尋，陸地兵分多路，並出動空勤總隊搜救，現仍持續搜尋。

消防局表示，接獲報案後，出動第一大隊、特搜大隊、霧台、三地門、瑪家分隊及義消特搜隊共計8車23人前往，現場指揮官為第一大隊副大隊長楊景雄。根據迷路者回報座標位置約需3天路程，且不確定起登處，消防局集結人力分別從從霧台鄉阿禮、泰武鄉北大武山2處前進搜尋，並申請空勤直升機前往搜救，26日下午13時15分空勤回報因目標區附近雲層太厚視線不佳，搜尋未果，26日17時17分第一大隊副大隊長楊景雄回報地面人員持續搜尋。

消防局今天仍持續搜救，出動8車27人（含義消及台東縣消防局6人），特搜大隊副大隊長陳世鴻帶隊指揮，並再申請空勤總隊直升機協助搜尋，目前持續搜尋中

北大武山檜谷山莊管理員吳德發說，昨天接到消防局電話，有兩名法國人在北大武山方向迷路了，取得家屬電話回撥，確認走的是彎刀縱走，過霧頭山，離北大武山三角點還有一段距離。昨天空勤就已尋找飛一次，今天一早又載救難勇士垂降尋找，加上飛機空勘查找，地面部隊一路從霧頭山登山口起登，一路從北大武山登山口起登，三路包抄形成天羅地網，期盼能有好消息。

吳德發說，彎刀縱手路線，是屬於中級山的探勘路線，難度相當高，約需四天。他也提醒，不能還沒學會導航辨識就挑戰探勘路線，爬山事情的準備動作與練習，出發時的戒慎恐懼，急難時的當機立斷，事後的檢討研判，都是保護安全與進步的空間。

法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供
法籍情侶檔彎刀縱走迷路，警消兵方多路展開搜尋。圖／屏東縣消防局提供

北大武山 屏東縣 空勤總隊

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