露營帳內燒炭取暖釀憾事 竹縣消防局提醒注意2原則

新竹縣尖石鄉露營區，昨天發生一家三口燒炭取暖，卻釀成媽媽一氧化碳中毒死亡，2女兒也中毒昏迷意外。新竹縣消防局也提醒民眾露營2點注意事項，包括使用瓦斯爐具或露營燈具時，應保持良好通風，並應避免於通風不良的處所燃燒木炭取暖或碳烤食物。

桃園43歲羅姓媽媽，前天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜最低溫僅有9°C，於是一家人將焚火台拿到帳篷內取暖，沒想到3人因吸入一氧化碳昏迷，其中羅明顯死亡，2女兒送醫後已無大礙，今晨5時許已轉院至國軍桃園總醫院觀察。

新竹縣消防局災害預防科長黃麟薦指出，一氧化碳為無色、無味的氣體，中毒時有頭暈、噁心、嘔吐等症狀，在室內通風不良環境中，如果身體出現這些症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，並立即關閉使用中的加熱設備及打開門窗保持通風，且盡速撥打119。

黃麟薦表示，露營場區營位所提供的電源插座並不多，常常需要再接延長線使用，因此使用高耗電的電器，如吹風機、電暖爐、電毯時，應注意延長線及插座的負載，避免造成跳電、電線過熱，甚至造成火災，在擁抱大自然美好、享受露營活動下，也應該注意活動安全。

新竹縣交旅處也表示，對於這起不幸意外深表遺憾，輔導業者時，都已宣導過嚴禁把焚火台、煤油燈，甚至是瓦斯爐具等放入密閉空間保暖、煮食，建議只能用物理性像是熱水袋、暖暖包，或透過加棉被等方式保暖。

交旅處表示，除向民眾宣導呼籲外，也會對露營場業者進行宣導，請業者在民眾入住前針對各種安全注意事項進行宣達，以雙管齊下的作法讓民眾、業者都能放鬆享受在大自然下露營的氛圍。