影／基隆2高中輟學少年騎乘機車 過彎摔車1重傷1輕傷

基隆市17歲柯姓少年今天騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，人車到地後，柯受輕傷，但坐在後座的16歲廖姓少年摔落排水溝昏迷。消防局獲報派員將2人送醫，車禍原因由警方調查中。

據了解，柯姓、廖姓少年都是高中輟學生，柯姓少年尚未考取駕駛執照，今天中午12點半多騎機車載廖姓少年出門，行經中和路一處左轉彎道時，車身明顯左傾，接著倒地往前滑行，撞上路旁護欄。