影／基隆2高中輟學少年騎乘機車 過彎摔車1重傷1輕傷
基隆市17歲柯姓少年今天騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，人車到地後，柯受輕傷，但坐在後座的16歲廖姓少年摔落排水溝昏迷。消防局獲報派員將2人送醫，車禍原因由警方調查中。
據了解，柯姓、廖姓少年都是高中輟學生，柯姓少年尚未考取駕駛執照，今天中午12點半多騎機車載廖姓少年出門，行經中和路一處左轉彎道時，車身明顯左傾，接著倒地往前滑行，撞上路旁護欄。
柯男隨著機車倒地，柯男臉部有多處擦、挫傷，廖姓少年則是摔落路旁排水溝昏迷。消防局接獲報案後，派遣2輛救護車前往現場，分將柯、廖2名少年送往基隆長庚 醫院急救。警方到場蒐證，事故地點附近有監視器拍下柯姓少年騎車過彎摔車過程，另前往醫院了解2名患者傷勢，釐清事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言