快訊

TVBS最新民調！侯康配衝到只差賴蕭配3個百分點 柯盈配大幅下滑

藍白合破局...彰縣議員退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

影／基隆2高中輟學少年騎乘機車 過彎摔車1重傷1輕傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市17歲柯姓少年今天騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，人車到地後，柯受輕傷，但坐在後座的16歲廖姓少年摔落排水溝昏迷。消防局獲報派員將2人送醫，車禍原因由警方調查中。

據了解，柯姓、廖姓少年都是高中輟學生，柯姓少年尚未考取駕駛執照，今天中午12點半多騎機車載廖姓少年出門，行經中和路一處左轉彎道時，車身明顯左傾，接著倒地往前滑行，撞上路旁護欄。

柯男隨著機車倒地，柯男臉部有多處擦、挫傷，廖姓少年則是摔落路旁排水溝昏迷。消防局接獲報案後，派遣2輛救護車前往現場，分將柯、廖2名少年送往基隆長庚 醫院急救。警方到場蒐證，事故地點附近有監視器拍下柯姓少年騎車過彎摔車過程，另前往醫院了解2名患者傷勢，釐清事故原因。

基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，機車受損，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，機車受損，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，機車受損，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，機車受損，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，機車受損，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，機車受損，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市17歲柯姓少年今午騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，柯和坐在後座的16歲廖姓少年都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

排水溝 基隆 輟學生

延伸閱讀

熱水器旁晾曬衣物別靠太近 新北消防局：小心引燃火災

機車車牌破損上路 騎士辯摔車造成照吞罰單

獲行政院模範公務員 基市科長吳雨潔：為孩子實踐教育均等

基隆餐敘與綠營童子瑋同框 宋楚瑜被問支持哪組總統參選人這樣說

相關新聞

遇行人闖紅燈過馬路到底要不要讓？兩騎士起爭執 屏警給答案

屏東市童姓男子昨深夜騎乘機車外送，準備從屏東觀光夜市出去要通過復興路時，遇見1名行人要闖紅燈過馬路，他停下讓對方先行，造...

男疑開輔助駕駛撿手機 台72線苗栗銅鑼段緩撞車又挨撞

一輛轎車今天在苗栗縣台72線外側車道，撞及工程緩撞車，轎車鑽進緩撞車底嚴重毀損，駕駛顏姓男子受輕傷，警方初步調查轎車啟開...

影／基隆2高中輟學少年騎乘機車 過彎摔車1重傷1輕傷

基隆市17歲柯姓少年今天騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，人車到地後，柯受輕傷，但坐在後座的16歲廖姓少年摔落排水...

外送員接「特殊」訂單 見對方1舉動機警報案救回一命

高雄歐姓外送員今早接到一筆訂單，歐男到賣場完成採購後，送往鼓山區一處民宅，要交給下訂的31歲江姓男子，但江男取貨時臉色蒼...

救護車載臨終病患國道追撞 嘉檢相驗為自然死

嘉義市7旬陳姓婦人病危23日晚上由救護車從台北載返家臨終，行經國1南下台中路段追撞前車，陳婦經送醫後載回家中拔管死亡，嘉...

停車場8輛計程車財物遭竊 永和警48小時逮破窗大盜

新北市33歲謝姓男子因缺錢花用竟萌生歹念，大前天（24日）至永和區堤外綠寶石停車場尋找做案目標，擊破8輛計程車車窗並盜取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。