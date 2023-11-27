聽新聞
test
0:00 / 0:00
男疑開輔助駕駛撿手機 台72線苗栗銅鑼段緩撞車又挨撞
一輛轎車今天在苗栗縣台72線外側車道，撞及工程緩撞車，轎車鑽進緩撞車底嚴重毀損，駕駛顏姓男子受輕傷，警方初步調查轎車啟開輔助駕駛，顏男疑撿手機，未注意前方路況發生事故。
苗栗警察分局今天上午10點34分接獲報案，台72線19.4公里銅鑼鄉西向外側車道，發生轎車撞擊橋梁維修工程緩撞車，員警趕到現場，轎車車頭、前座毀損，顏男（39歲）頭部2處約3公分撕裂傷，送醫並無大礙。
警方初步調查，顏男及駕駛緩撞車的陳姓男子（48歲）酒測，都未有飲酒情形，顏男開啟輔助駕駛，事故發生時疑撿手機，未注意前方路況，案由警方進一步調查釐清。
苗栗分局呼籲用路人行車務必全神貫注，保持行車安全距離，若有開啟駕駛輔助系統，切勿過度信（依）賴，並應隨時注意車前狀況，手握方向盤以應變突發狀況，共同維護自身及他人的行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言