男疑開輔助駕駛撿手機 台72線苗栗銅鑼段緩撞車又挨撞

一輛轎車今天在苗栗縣台72線外側車道，撞及工程緩撞車，轎車鑽進緩撞車底嚴重毀損，駕駛顏姓男子受輕傷。圖／民眾提供 一輛轎車今天在苗栗縣台72線外側車道，撞及工程緩撞車，轎車鑽進緩撞車底嚴重毀損，駕駛顏姓男子受輕傷，警方初步調查轎車啟開輔助駕駛，顏男疑撿手機，未注意前方路況發生事故。

苗栗警察分局今天上午10點34分接獲報案，台72線19.4公里銅鑼鄉西向外側車道，發生轎車撞擊橋梁維修工程緩撞車，員警趕到現場，轎車車頭、前座毀損，顏男（39歲）頭部2處約3公分撕裂傷，送醫並無大礙。

警方初步調查，顏男及駕駛緩撞車的陳姓男子（48歲）酒測，都未有飲酒情形，顏男開啟輔助駕駛，事故發生時疑撿手機，未注意前方路況，案由警方進一步調查釐清。