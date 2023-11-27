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打擊條款不適用 亞錦賽黃牛輕罰

聯合報／ 記者翁至成林麗玉洪子凱徐如宜／連線報導

亞錦賽中華隊首戰將在台北大巨蛋登場，門票前天開賣就秒殺，網路上已有黃牛票出現。 聯合報系資料照
亞錦賽中華隊首戰將在台北大巨蛋登場，門票前天開賣就秒殺，網路上已有黃牛票出現。 聯合報系資料照
台北大巨蛋12月3日亞錦賽「台韓大戰」1.3萬張門票前天開賣「秒殺」，網路隨即出現許多加價轉售的黃牛票，原本600元票價最高叫價4600元。北市警方喬裝顧客在臉書向黃牛購買，共查獲23人、41張黃牛票，依社維法移送裁罰。警方指打擊黃牛的法源不完備，民代也呼籲中央趕快修法，過渡期加強稽查，並給售票單位明確的防制黃牛票指引。

北市警方這兩天在臉書社團「台灣職棒棒球門票（讓票、換票、求票）」發現有民眾以每張1000至4600元不等金額兜售亞錦賽門票，意圖賺取價差，主動偵辦。由於體育賽事門票不被文創法保障，僅罰既遂犯，警方佯裝成顧客逮人，已查獲22件共23人涉案，交易41張票，被依社維法第64條第2款移送，面臨3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

警方指出，立院雖三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，違者面臨票面金額或定價10倍到50倍罰鍰，且罰未遂犯，最重還能處3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，但該法只保障演唱會音樂會等藝文票券，不含體育票券，甚至到醫院搶掛號的醫療黃牛，警方目前只能用社維法裁罰，希望改善。

大巨蛋從測試賽到亞錦賽黃牛問題嚴重，台北市長蔣萬安昨表示，已請遠雄加開座位，中華棒協最快今天宣布第二波購票資訊。他並表示，絕對嚴辦各式黃牛，也盼立院加速審議運動產業發展條例，產生嚇阻效果。

北市議員陳宥丞認為，中央應趕快修法，國外也有相應規範可以參考，過渡期售票可採實名制。國民黨議員李明賢說，有些黃牛可能會透過程式，較容易在網路搶到票，建議一部分票券可採現場販售，減少黃牛介入。

具律師資格的高雄市議員湯詠瑜說，若要治本，與其修不同的法律，不如制定一套規範，禁止不當販售票券的專法，因應日新月異的科技售票方式，除可涵蓋所有票券，也可針對違犯輕重程度，訂不同的罰則。

湯詠瑜也建議新法出現前的過渡期，政府可發布行政指導，強化跨部會、跨局處的稽查，給售票單位明確的防制黃牛票指引。高市文化局表示，高市府已成立府級小組，與警方共同打擊藝文黃牛票，嚴懲下已收成效。

黃牛 議員 大巨蛋 李明賢 實名制 演唱會 音樂會 蔣萬安

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