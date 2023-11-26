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高雄衛武營人工湖傳墜湖意外 8旬翁被救上岸送醫搶救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市衛武營人工湖今天下午3時許傳出有人掉落湖中，警消獲報趕抵現場救援，消防員將漂浮在湖面的男子救上岸，已無生命跡象，送醫搶救中；警方調查落水的男子身分時，遇尋人的家屬，查出當事人是81歲陳姓老翁，正調查墜湖原因。

高雄市衛武營假日有不少民眾休憩，今天下午3時許有民眾目睹一名男子墜落人工湖中，隨即打119求救，警消獲報趕抵，將漂浮在湖面的男子救起，但男子已無生命跡象，將他緊急送醫搶救。

鳳山警分局新甲派出所警方查詢落水者的身分，發現當事人將一雙拖鞋留在現場，剛好家屬也在附近尋人，查知當事人是81歲陳姓老翁；據了解，陳翁身體狀況不佳，下午傳出落水意外。

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高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救，湖旁遺留拖鞋。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救，湖旁遺留拖鞋。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救，湖旁遺留拖鞋。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救，湖旁遺留拖鞋。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救。記者石秀華／翻攝
高雄衛武營人工湖今天下午傳出一起人墜湖意外，陳姓8旬翁被救上岸，送醫搶救。記者石秀華／翻攝

高雄市 衛武營

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