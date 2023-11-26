聽新聞
test
0:00 / 0:00
等了13秒還被控沒禮讓行人 小黃運將怨挨罰
網友爆料，台南一名計程車駕駛在東區崇德路見到一名女子要過馬路，在路口停了13秒，見對方遲遲沒通過，還把腳步退回斑馬線，計程車才起步離開。沒想到運將卻被警員攔下，說他沒禮讓行人要罰款6千，讓運將超不滿。
警方今天說，汽車駕駛人如遇到行人有禮讓情況，駕駛人可選擇耐心等待，等行人通過，或是從距離行人多於3個枕木紋的地方通過，避免受罰。
據了解，網友前天在報怨公社臉書群組PO文及影片說，計程車司機行經台南市東區崇德路、崇明16街口，身穿藍色上衣女子想要過馬路，計程車司機停了下來，大約停了13秒，女子遲遲沒通過，還把腳步退回斑馬線後，計程車才起步離開不久，被騎機車警員攔下開罰。
違規內容為駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，計程車司機很不滿。
台南市警一分局說，此事發生於8月8日，行人已站立行人穿越道欲穿越馬路，該車駕駛車輛前懸距離行人行進方向少於3公尺、1個車道或3個枕木紋，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處1200元以上6千元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言