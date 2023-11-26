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等了13秒還被控沒禮讓行人 小黃運將怨挨罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網友爆料，台南一名計程車駕駛在東區崇德路見到一名女子要過馬路，在路口停了13秒，見對方遲遲沒通過，還把腳步退回斑馬線，計程車才起步離開。沒想到運將卻被警員攔下，說他沒禮讓行人要罰款6千，讓運將超不滿。

警方今天說，汽車駕駛人如遇到行人有禮讓情況，駕駛人可選擇耐心等待，等行人通過，或是從距離行人多於3個枕木紋的地方通過，避免受罰。

據了解，網友前天在報怨公社臉書群組PO文及影片說，計程車司機行經台南市東區崇德路、崇明16街口，身穿藍色上衣女子想要過馬路，計程車司機停了下來，大約停了13秒，女子遲遲沒通過，還把腳步退回斑馬線後，計程車才起步離開不久，被騎機車警員攔下開罰。

違規內容為駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，計程車司機很不滿。

台南市警一分局說，此事發生於8月8日，行人已站立行人穿越道欲穿越馬路，該車駕駛車輛前懸距離行人行進方向少於3公尺、1個車道或3個枕木紋，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處1200元以上6千元以下罰鍰。

台南一名計程車駕駛在東區崇德路見到一名女子要過馬路，在路口停了13秒，見對方遲遲沒通過，還把腳步退回班馬線，計程車才起步離開。運將被警員攔下，說他沒禮讓行人要罰款6千。圖／翻攝自爆料公社
台南一名計程車駕駛在東區崇德路見到一名女子要過馬路，在路口停了13秒，見對方遲遲沒通過，還把腳步退回班馬線，計程車才起步離開。運將被警員攔下，說他沒禮讓行人要罰款6千。圖／翻攝自爆料公社

計程車司機 台南

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