8旬翁過馬路遭汽車撞飛墜地 送醫搶救不治、事故原因待查

葉姓男子今天傍晚開車行經陽金公路時，涉嫌撞上過馬路八旬諶姓老翁，諶男當場被撞飛，到院前沒有呼吸心跳，送醫搶救不治，酒測值為零，警方今天訊後轉葉男依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

金山警分局調查，葉男（24歲）駕駛汽車與過馬路諶姓老翁（83歲）在金山區陽金公路3.1K發生車禍，諶姓老翁當場彈飛後墜地，因撞擊力道猛烈，到院前沒有生命跡象，手腳骨折。

警方表示，案發時諶男獨自一人過馬路，葉男供稱，沒有看到人，因撞擊力道大撞上。

金山警分局說，救護人員緊急將老翁送往台大醫院金山分院搶救，經急救仍宣告不治；警方對駕駛進行酒測，其酒測值為0，全案訊後將依過失致死罪移送，詳細事故原因，仍待警方調查釐清。